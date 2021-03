Weekly Beasts

I protagonisti della raccolta bestiale della settimana sono i cuccioli: non cuccioli particolarmente pucciosi, ma pur sempre piccoli rappresentanti di esemplari animali: abbiamo un agnello, un formichiere, un entello (cioè una scimmia del genere Semnopithecus) e i più insoliti okapi – una specie di animale conosciuto anche come “giraffa della foresta”, che sembra un po’ un incrocio tra una giraffa e una zebra – e takin dorato, parente di camosci e capricorni. Per finire abbiamo animali che corrono: un leone e una leonessa, una lince pardina e due procioni.