OTB di Renzo Rosso ha comprato Jil Sander

Only the Brave (OTB), la società holding dell’imprenditore Renzo Rosso, famoso per il marchio Diesel, ha acquistato Jil Sander, il marchio fondato dall’omonima stilista tedesca nel 1968. Il marchio Jil Sander è stato acquistato dal gruppo giapponese Onward Holding, a cui apparteneva dal 2008. La cifra dell’accordo non è stata comunicata.

Per Jil Sander si tratta di un ritorno in Italia: tra il 1999 e il 2006 era stato parte del gruppo Prada di Patrizio Bertelli e Miuccia Prada. Nel 2006 era stato poi rivenduto a Change Capital Partners, che l’aveva ceduto a sua volta a Onward nel 2008, per 167 milioni di euro.

«Trovo Jil Sander un marchio eccezionale, sono innamorato dei suoi materiali, della qualità e dello stile minimalista dei suoi capi che non muore mai nel guardaroba», ha detto a Repubblica Renzo Rosso. «Stimo molto Raf Simons (ex stilista per Jil Sander, ora a Prada, ndr), ma nonostante i vari cambi alla direzione creativa questo è un brand sempre strafigo. Lucie e Luke Meier, i direttori creativi, stanno facendo bene, quando ho visto la loro collezione ho fatto un grande wow».

