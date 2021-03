È morto l’archeologo e storico dell’arte Paolo Moreno

È morto a 86 anni Paolo Moreno, archeologo e storico dell’arte, tra i massimi esperti di arte greca e romana in Italia. Nato nel 1934 a Udine, Moreno era stato direttore dell’Istituto di Archeologia sia all’Università di Bari che alla Sapienza di Roma. Dal 1992 al 2008 era stato titolare della cattedra di Archeologia e storia dell’arte greca e romana alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Roma Tre. Tra i suoi molti lavori si ricorda l’identificazione dei Bronzi di Riace, le due statue rinvenute in mare il 16 agosto del 1972 nei pressi di Riace Marina, in provincia di Reggio Calabria. In base ai suoi studi sulle statue, Moreno attribuì la realizzazione dei Bronzi agli scultori Agelada II di Argo e Alcamene I di Lemno, vissuti in Grecia nel V secolo a.C.: i Bronzi, secondo Moreno rappresenterebbero i personaggi della mitologia greca Tideo e Anfiarao.