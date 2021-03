Celebripost

Nel mettere insieme la raccolta di persone che valeva la pena fotografare in settimana bisogna cominciare con i ringraziamenti ai Golden Globe – gli importanti premi americani di cinema e serie tv – e al festival di Sanremo – il principale festival televisivo della canzone italiana – che hanno riempito le agenzie di attori e cantanti come non se ne vedeva da un po’, in questi tempi di isolamento domestico e carenza di mondanità. A ringraziamenti conclusi si può procedere con l’elenco di alcune delle facce note che troverete qui: Elodie, Papa Francesco, Laura Dern, Hugh Jackman, Donald Trump Jr, 5o Cent, Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, in compagnia di Joe e Jill Biden, Rodrigo Duterte e Nicolas Sarkozy.