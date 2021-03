Ora si possono fare chiamate e videochiamate su WhatsApp anche da computer

WhatsApp ha annunciato che da oggi si possono fare chiamate e videochiamate anche sulla versione desktop dell’applicazione, disponibile sia per PC che per Mac. Finora si potevano fare solamente dall’app per dispositivi mobili (la funzione era stata introdotta sperimentalmente in “beta” dall’inizio di dicembre per una parte degli utenti). Al momento la funzione riguarda solo le chiamate one-to-one, cioè quelle tra due singoli utenti, ma WhatsApp dice che in futuro sarà estesa anche alle videochiamate e chiamate vocali di gruppo.

Sometimes you just need a little more space. Secure and reliable, end-to-end encrypted voice and video calls are now available on our desktop app. Download now: https://t.co/JCc3rUunoU pic.twitter.com/PgCl76Mn7U

— WhatsApp (@WhatsApp) March 4, 2021