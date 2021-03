La società di pagamenti digitali Square comprerà il servizio di streaming musicale Tidal

Square, la società di pagamenti digitali di proprietà di Jack Dorsey, CEO di Twitter, ha annunciato che acquisirà la maggioranza delle quote di Tidal, il servizio di musica in streaming di proprietà del rapper Jay-Z. Square ha detto di aver raggiunto un accordo che prevede il pagamento di 297 milioni di dollari (246 milioni di euro) in azioni e denaro, che le permetterà di avere il controllo di Tidal.

Tidal era stato fondato nel 2014 da Jay-Z insieme ad altri artisti, tra cui sua moglie Beyoncé, Alicia Keys, Chris Martin, Kanye West, Madonna, Nicki Minaj e Rihanna, dopo aver rilevato una società esistente norvegese di nome Aspiro. Nonostante i grossi investimenti, Tidal nel corso degli anni ha faticato a competere con altre grandi aziende di streaming di musica, come Spotify e Apple. Nel 2017 Jay-Z aveva venduto il 33 per cento della società all’azienda di telecomunicazioni Sprint, e le ha ricomprate all’inizio di questa settimana prima di concludere la vendita a Square.

I said from the beginning that TIDAL was about more than just streaming music, and six years later, it has remained a platform that supports artists at every point in their careers. Artists deserve better tools to assist them in their creative journey.

— Mr. Carter (@sc) March 4, 2021