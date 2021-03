“I Simpson” è stata rinnovata per altre due stagioni, che saranno la 33esima e la 34esima

I Simpson, la serie tv più longeva di tutte, è stata rinnovata per altre due stagioni, che saranno la 33esima e la 34esima. Lo ha annunciato Fox, la rete televisiva americana che produce la serie animata, mercoledì. Negli ultimi anni I Simpson è diventata molto meno popolare di quanto fosse negli anni Novanta e nei primi anni Duemila, ma continua comunque a essere guardata da molte persone. In media gli episodi della 32esima stagione sono stati guardati da 7 milioni di persone negli Stati Uniti; negli anni Novanta gli spettatori erano in media 20 milioni.

I Simpson va in onda dal 1989. Con la 34esima stagione, non finirà prima del 2023 e arriverà (almeno) a 757 episodi. Da molto tempo si discute del calo di qualità e di popolarità della serie, e anche dei suoi approcci a certe tematiche relative alle minoranze demografiche americane. L’anno scorso, dopo anni di critiche sul tema, i produttori avevano annunciato che non sarebbero più stati usati doppiatori bianchi per dare la voce a personaggi non bianchi.