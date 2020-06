I Simpson non useranno più attori bianchi per doppiare personaggi non bianchi

Il 26 giugno i produttori dei Simpson hanno comunicato che non saranno più usati doppiatori bianchi per dare la voce a personaggi non bianchi. Nelle stesse ore, l’attore bianco Mike Henry, che nella serie animata I Griffin doppia il personaggio nero Cleveland Brown, ha comunicato che smetterà di farlo. Nelle ore precedenti altri attori e doppiatori avevano comunicato l’intenzione di prendere simili decisioni per altre serie animate. Uno dei personaggi neri dei Simpson – Carl Carlson, collega e amico di Homer Simpson – è stato fin qui doppiato da Hank Azaria, attore bianco e statunitense di origini europee del quale si era parlato in passato per il fatto che doppiasse il personaggio Apu Nahasapeemapetilon, che ha origini indiane.

