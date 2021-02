Weekly Beasts

La foto più simpatica di questa raccolta è senza dubbio quella di un procione allo zoo di Neumünster, in Germania, che con la sua espressione buffa si attacca alla zampa del custode che è lì per dargli da mangiare. Sappiamo che qualcuno potrà immedesimarsi. Poi ci sono capre dei Carpazi, un fiero pinguino allo zoo di Central Park a New York e il dettaglio di una zampa di cicogna americana. Per finire c’è la foto di una mandria di bisonti americani in Iowa che sembra un quadro e – sempre in tema di paesaggi scenografici – cigni su un lago ghiacciato con una centrale elettrica sullo sfondo.