Il dissidente russo Alexei Navalny è stato trasferito dalla sua prigione di Mosca in un posto non identificato

Il dissidente russo Alexei Navalny, che si trova in carcere dopo una controversa condanna per due anni e mezzo per corruzione, è stato trasferito in un posto non identificato. Lo ha fatto sapere il suo avvocato Vadim Kobzev, che all’agenzia russa Interfax ha raccontato che giovedì era andato a trovarlo nella prigione di Mosca in cui Navalny era detenuto fino al giorno prima, e che non lo ha trovato: «probabilmente è stato trasferito in un altro carcere, ma è possibile che l’abbiano portato altrove», ha detto. Associated Press nota che nei giorni scorsi alcuni media russi avevano anticipato che Navalny sarebbe stato trasferito in un carcere nell’ovest del paese.

La condanna di Navalny ha generato una serie di manifestazioni di protesta che in Russia non si vedevano da molti anni. Da settimane i paesi occidentali accusano il presidente autoritario Vladimir Putin di avere incastrato Navalny con un processo-farsa, e chiedono che il dissidente sia rilasciato al più presto.