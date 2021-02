È morto l’ex pilota e dirigente sportivo Fausto Gresini, aveva 60 anni

Fausto Gresini, ex pilota di motociclismo e team manager, è morto a 60 anni per conseguenze legate alla Covid-19, di cui era malato da quasi due mesi. Gresini era stato due volte campione del mondo di motociclismo nella classe 125, nel 1985 e nel 1987. Si era ritirato dalle corse nel 1994 e aveva poi fondato nel 1997 il team Gresini Racing, tuttora al motomondiale, che aveva gestito per alcuni anni.

La sua morte è stata confermata dagli account ufficiali del team Gresini Racing, dopo che lunedì sia il team che la famiglia avevano smentito la stessa notizia – che in quel momento era falsa – diffusa da alcuni giornali.

The news we would have never wanted to give, and that unfortunately we are forced to share with all of you. After nearly two months battling against Covid, Fausto Gresini has sadly passed away, few days after turning 60. #CiaoFausto❤️ pic.twitter.com/mHMsDgunmb

— Gresini Racing (@GresiniRacing) February 23, 2021