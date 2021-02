I dati del coronavirus in Italia di oggi, lunedì 22 febbraio

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 9.630 nuovi casi positivi da coronavirus e 274 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 20.273 (375 in più di ieri), di cui 2.118 nei reparti di terapia intensiva (24 in più di ieri) e 18.155 negli altri reparti (351 in più di ieri). Sono stati analizzati 84.185 tamponi molecolari e 86.487 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 10,5 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,9 per cento. Nella giornata di domenica i contagi registrati erano stati 13.452 e i morti 232.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Emilia-Romagna (1.847), Lombardia (1.491), Campania (1.202), Toscana (911) e Lazio (854).

Le principali notizie della giornata

• Lunedì mattina il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto relativo all’emergenza coronavirus che prevede il divieto degli spostamenti tra regioni fino al prossimo 27 marzo, indipendentemente dal colore assegnato alla regione. Rispetto alle regole attuali, inoltre, è previsto che nelle aree in zona rossa sarà vietato fare visita a parenti e amici nelle abitazioni private: gli spostamenti in zona rossa saranno permessi soltanto per motivi di lavoro, salute e necessità.

• Sabato il presidente della Puglia, Michele Emiliano, ha firmato un’ordinanza con cui ha sospeso l’attività in presenza sia nelle scuole materne e primarie che in quelle secondarie (medie e superiori) per contenere la diffusione dei contagi: dal 22 febbraio al 5 marzo le lezioni dovranno svolgersi al 100 per cento tramite didattica a distanza. L’ordinanza dà comunque facoltà a ciascun istituto di valutare la possibilità di organizzare lezioni in presenza per gli alunni che avessero esigenze particolari, purché non venga superato il limite del 50 per cento delle presenze.

– Leggi anche: La situazione dei vaccini in Italia, in tempo reale