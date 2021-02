Barack Obama e Bruce Springsteen hanno fatto un podcast insieme

Bruce Springsteen e Barack Obama hanno fatto un podcast insieme: si intitola Renegades: Born in the USA, ed è stato prodotto da Higher Ground, la casa produttrice di Barack e Michelle Obama. Il podcast, in otto episodi, raccoglie diverse conversazioni tra Springsteen e Obama, in cui i due parlano di “questioni razziali, paternità, matrimonio e la condizione attuale degli Stati Uniti”.

I primi due episodi, che si intitolano Outsiders: An Unlikely Friendship e American Skin: Race in the United States, sono già disponibili su Spotify.