I giornali di oggi aprono in gran parte con i “nuovi colori” delle regioni, che saranno stabiliti con un’ordinanza del ministro della Salute prevista per oggi: Campania, Molise e Emilia-Romagna dovrebbero passare dalla zona gialla a quella arancione, mentre le altre regioni non dovrebbero cambiare colore. Si continua inoltre a parlare anche della presenza delle varianti del coronavirus, che per ora sta incidendo soprattutto a livello locale. Per quanto riguarda la politica si parla ancora molto delle espulsioni dei dissidenti del Movimento 5 Stelle.