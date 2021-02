Seiko Hashimoto è la nuova presidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo

Seiko Hashimoto è stata nominata nuova presidente del Comitato Organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo. Hashimoto ha 56 anni ed è un’ex pattinatrice sul ghiaccio, vincitrice di una medaglia di bronzo alle Olimpiadi invernali del 1992, e dal 2019 è ministra dello Sport in Giappone con delega all’organizzazione delle Olimpiadi.

È stata scelta alla guida del Comitato Organizzatore delle Olimpiadi per prendere il posto di Yoshiro Mori, che si era dimesso la scorsa settimana dopo aver fatto dei commenti sessisti durante un incontro online con il Comitato olimpico giapponese: aveva detto che nelle riunioni le donne parlano troppo e che per via del loro «forte senso di rivalità, se una alza la mano per parlare poi anche tutte le altre vorranno parlare».

Mori, che è stato primo ministro del Giappone dal 2000 al 2001, dopo le molte critiche ricevute si era scusato, ma aveva detto di non voler lasciare il suo incarico. Infine il 12 febbraio aveva però dato le dimissioni.