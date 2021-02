La Nuova Zelanda garantirà assorbenti gratuiti a tutte le studentesse

Giovedì la prima ministra della Nuova Zelanda Jacinda Ardern ha detto che in tutte le scuole del paese assorbenti e altri prodotti per l’igiene mestruale saranno garantiti gratuitamente a tutte le studentesse. Ardern ha detto che il programma inizierà a giugno e costerà 25 milioni di dollari neozelandesi (circa 15 milioni di euro) in 3 anni.

Lo scorso novembre la Scozia era diventato il primo paese al mondo a garantire a tutte l’accesso gratuito agli assorbenti: già nel 2018 nel paese era stata introdotta una misura in favore delle studentesse, per contrastare la cosiddetta “period poverty“, lo stato di povertà che impedisce ad alcune ragazze di andare a scuola quando hanno le mestruazioni perché non possono permettersi gli assorbenti o altri prodotti indispensabili.