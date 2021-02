Marta Bassino ha vinto l’oro nello slalom parallelo ai mondiali di sci di Cortina d’Ampezzo

La sciatrice italiana Marta Bassino ha vinto ex aequo la medaglia d’oro nello slalom parallelo individuale ai mondiali di sci di Cortina d’Ampezzo, ottenendo lo stesso tempo dell’austriaca Katharina Liensberger. Il bronzo è andato alla francese Tessa Worley, che Bassino aveva battuto in semifinale. È la prima medaglia d’oro per l’Italia ai mondiali di Cortina.

Intervistata dalla Rai dopo la gara, Bassino ha detto: «Non è finita qui, a questo punto credo tanto nell’oro anche in gigante. Oggi mi sono tolta un peso. Ho capito che se si vuole veramente un risultato ce la si può fare».