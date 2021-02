Gli iscritti al Movimento 5 Stelle hanno votato a favore del sostegno al governo Draghi

Gli iscritti al Movimento 5 Stelle hanno votato a favore del sostegno al governo di Mario Draghi. Il voto si è tenuto sulla piattaforma Rousseau e si è concluso alle 18 di giovedì: hanno votato 74.537 iscritti su 119.544 aventi diritto e i favorevoli al sostegno al governo Draghi sono stati il 59,3 per cento (i contrari sono stati il 40,7 per cento). La domanda a cui hanno risposto gli iscritti, di cui si è molto parlato per via della sua strana formulazione, era: «Sei d’accordo che il MoVimento sostenga un governo tecnico-politico che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?».

– Leggi anche: Cos’è questo ministero per la Transizione ecologica