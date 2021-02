Lara Gut-Behrami ha vinto la prima medaglia d’oro ai Mondiali di sci di Cortina

La sciatrice svizzera Lara Gut-Behrami ha vinto la medaglia d’oro nel supergigante femminile ai Mondiali di sci di Cortina. Era la prima gara della manifestazione dopo i rinvii delle prime due giornate causati da neve e nebbia, ed è stata vinta dalla favorita: Gut-Behrami aveva infatti vinto gli ultimi quattro supergiganti di Coppa del Mondo, in cui è prima nella classifica di specialità e seconda in quella generale. Nella prova di Cortina un’altra atleta svizzera, Corinne Suter, si è classificata seconda mentre la statunitense Mikaela Shiffrin — fra le più attese di questi Mondiali — è arrivata terza. La migliore fra le italiane è stata Federica Brignone, decima, una posizione sopra Marta Bassino.

La seconda e ultima gara della giornata a Cortina, il supergigante maschile, è in programma a partire dalle 13.