A novembre Bruce Springsteen era stato arrestato per aver guidato da ubriaco, ha detto TMZ

Mercoledì TMZ, sito scandalistico solitamente molto affidabile per le notizie sulle celebrità statunitensi, ha rivelato che lo scorso novembre il celebre cantante Bruce Springsteen era stato arrestato nel New Jersey con l’accusa di guidare in maniera spericolata e da ubriaco. Springsteen non ha commentato la notizia.

Springsteen ha 71 anni e da poco era comparso in uno spot per la casa automobilistica Jeep, trasmesso durante il Super Bowl di domenica 7 febbraio. Dopo aver appreso la notizia, Jeep ha rimosso il video dello spot da YouTube: era il primo spot di sempre nel quale compariva Springsteen.