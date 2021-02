Dall’8 febbraio in Alto Adige entreranno in vigore nuove e più rigide restrizioni

La provincia autonoma di Bolzano ha comunicato che da lunedì 8 febbraio farà entrare in vigore «misure più rigide per contrastare la diffusione del Covid-19». Le nuove misure, dettagliate sul sito della provincia, prevederanno tra le altre cose la chiusura dei negozi, la didattica a distanza nelle scuole medie e superiori e il divieto di spostamento tra comuni, se non per motivi di salute, lavoro o urgente necessità. Le misure resteranno in vigore per tre settimane.

Nell’ultima settimana nella provincia di Bolzano stati registrati 763 casi di contagio da coronavirus ogni 100.000 abitanti; nella precedente settimana erano stati 629.

