Una newsletter su Milano, del Post

Di cose ne succedono, in una città. Di piccole e grandi, che riguardano tutti o solo una parte delle persone che ci vivono. E tutte insieme, queste cose, fanno la città: dai nuovi palazzi, al traffico, alle storie, alle piccole usanze; passando per i marciapiedi dove camminiamo e dai manifesti che notiamo tornando a casa.

Al Post, di queste cose, parliamo quotidianamente. Condividere uno spazio è bello anche per quello: ognuno ne nota un aspetto, ciascuno vede la sua parte e si sorprende quando scopre che una certa cosa non l’aveva notata, che di cento altre vorrebbe saperne di più, e che di quei manifesti non aveva mai capito, davvero, il senso. E il Post, da più di dieci anni, ha la sede a Milano e chi ci lavora vive e parla di Milano: sia quelli che sono cresciuti qui (una netta minoranza) sia quelli che ci sono arrivati.

E allora abbiamo deciso di condividere queste cose, di trovare un modo di raccontare la città, scoprirla meglio, studiarla, nel modo in cui fa le cose il Post: spiegando e facendo capire. Ci piace l’idea di fare una parte del lavoro che per molto tempo ha fatto la stampa locale, raccontare un posto e la comunità che ci gira intorno. Lo faremo con una newsletter, Colonne, una parola che a Milano non vuole dire solo colonne. Un nome in codice, circa. Arriverà una volta alla settimana, il venerdì, a partire dal 5 febbraio. Ci si iscrive qui sotto e sarà gratuita, per tutti.

Iscriviti a Colonne