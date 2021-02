«Solo il Papa è infallibile», dice la Commissione Europea

Lunedì mattina, nella quotidiana conferenza stampa che la Commissione Europea tiene alle 12 per i giornalisti, il portavoce Eric Mamer ha dovuto spiegare un pasticcio compiuto dalla Commissione fra venerdì 29 e sabato 30 gennaio che riguardava la fornitura di vaccini contro il coronavirus dall’Unione Europea all’Irlanda del Nord. Mamer ha ammesso che la Commissione ha compiuto «un errore». Non si è però scusato esplicitamente, dicendo che «solo il Papa è infallibile».

Mamer è il capo degli addetti stampa della Commissione nonché il portavoce personale della presidente della Commissione, Ursula von der Leyen: quando parla ai giornalisti, lo fa a nome della Commissione.

EU justifies #article16 Northern Ireland "mistake" saying, "only the Pope is infallible". #brexit #coronavirus #vaccine pic.twitter.com/5Mkb48XIik

— Georg von Harrach (@georgvh) February 1, 2021