I titoli sulle prime pagine di oggi sono in gran parte sulla crisi di governo e sulle consultazioni informali che da ieri sta portando avanti il presidente della Camera Roberto Fico. Al momento sembra che si stia cercando di formare un nuovo governo sostenuto dalla stessa maggioranza che appoggiava il precedente, ma non tutti sono d’accordo che a presiederlo debba essere ancora Giuseppe Conte. E poi si parla di coronavirus, con la zona gialla che inizierà da lunedì in quasi tutte le regioni italiane e con l’autorizzazione anche da parte dell’Agenzia Italiana per il Farmaco all’uso del vaccino AstraZeneca. Sabato si è giocata la Serie A, con le vittorie di Milan, Inter e Juventus di cui si trova traccia ai margini di diverse prime pagine.