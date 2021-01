Weekly Beasts

Un nyala, un anastomo asiatico e un casuario sono i tre animali insoliti della raccolta bestiale della settimana: due sono uccelli e uno è un’antilope, ma sta a voi vedere quale è cosa. Tra gli animali più comuni abbiamo invece ben tre cani: chi sopporta bene il freddo e la neve, chi invece preferisce rimanere al caldo sotto la giacca del suo proprietario e infine uno dei due cani del presidente Joe Biden, che si sono trasferiti alla Casa Bianca insieme al resto della famiglia. In mezzo troverete un pipistrello in volo, una tigre prima di un’operazione per la sostituzione dell’anca e un pulcino di cormorano più affamato dei suoi simili.