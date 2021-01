Celebripost

La gran parte delle persone che valeva la pena fotografare in settimana era alla cerimonia di insediamento di Joe Biden e Kamala Harris alla Casa Bianca, di cui trovate una raccolta di foto più estesa qui. Qui, invece, un po’ di facce di chi si è fatto notare di più, come gli Obama, Lady Gaga o Jennifer Lopez ma anche Ella Emhoff, figlia che il marito di Harris ha avuto dal suo primo matrimonio. Tra altri famosi che si son visti in giro invece ci sono l’attore Sean Penn, il presidente del Brasile Jair Bolsonaro, il tennista Fabio Fognini durante gli allenamenti in vista dell’Australian Open e la sciatrice Dorothea Wierer.