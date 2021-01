Com’è alla fine questa storia delle seconde case

Con un po’ di ritardo rispetto al solito, il sito del governo ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti (FAQ) che riguardano il decreto legge e il DPCM in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2021. Le risposte chiariscono soprattutto la possibilità per le persone di spostarsi o meno durante questo periodo verso una seconda casa di proprietà o in affitto.

Le regioni italiane sono ancora divise in tre aree di diverso colore (gialla, arancione e rossa) in base alla situazione epidemiologica. L’attuale divisione è stata decisa con le ordinanze del ministero della Salute dell’8 e del 16 gennaio, ma nelle prossime settimane potrebbe ancora cambiare. Al momento nessuna regione fa parte della nuova “area bianca”. Sono considerate in “area gialla” Basilicata, Campania, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna e Toscana; in “area rossa” ci sono Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano e Sicilia; tutte le altre regioni sono inserite in “area arancione.”

A una settimana dalla pubblicazione dei decreti, è stata spiegata la questione sulle cosiddette “seconde case”, molto discussa negli ultimi giorni perché risultava poco chiara dal testo degli stessi decreti e si prestava a diverse interpretazioni. Dal momento che è sempre possibile fare rientro verso una propria abitazione, sarà sempre possibile raggiungere la propria seconda casa, anche se si trova in un’altra regione o provincia autonoma e a prescindere dai colori delle regioni di partenza e di arrivo.

L’unica condizione è che queste “seconde case” siano state acquistate o affittate da una persona prima del 14 gennaio 2021 (data di uscita dell’ultimo decreto). Solo chi fa parte dello stesso nucleo familiare della persona in questione potrà raggiungere l’abitazione, che ovviamente non dovrà essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare.

Cosa dice la risposta del governo sulle seconde case