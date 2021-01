Due collaboratori dell’oppositore russo Alexei Navalny sono stati arrestati

La polizia russa ha arrestato due collaboratori di Alexei Navalny, il leader dell’opposizione in Russia, detenuto anche lui da qualche giorno. I due arrestati sono Lyubov Sobol e Vladlen Los: la prima è un’avvocata, una figura nota dell’opposizione in Russia e l’amministratrice del canale YouTube di Navalny; il secondo è l’avvocato della Fondazione anti corruzione, l’organizzazione no profit di Navalny.

In particolare la notizia dell’arresto di Sobol è arrivata dal suo avvocato, che si trovava in automobile con lei quando è arrivata la polizia e che ha scritto su Twitter: «Stanno arrestando Lyubov Sobol e la stanno trascinando fuori dalla mia auto».

Любовь @SobolLubov задерживают и вытаскивают из моей машины pic.twitter.com/yXdb6DQQF9 — Воронин Владимир (@vb_voronin) January 21, 2021

Secondo Reuters, i due sarebbero accusati di aver incitato i cittadini a partecipare a una manifestazione organizzata il 23 gennaio per chiedere il rilascio di Navalny, che per le autorità russe sarebbe illegale. La manifestazione è stata indetta questa settimana, in concomitanza con il rilascio di una lunga inchiesta che accusa il presidente russo, Vladimir Putin, di essersi fatto costruire un lussuoso palazzo sul mar Nero con fondi illeciti. Il portavoce di Putin ha smentito.

Navalny era stato arrestato domenica scorsa all’aeroporto di Mosca, di ritorno dalla Germania, dove era stato curato nei mesi scorsi da un avvelenamento ordinato secondo lui – e secondo molte ricostruzioni – dai servizi di sicurezza russi.

Le autorità russe stanno cercando di evitare che la manifestazione prevista per sabato ottenga grande partecipazione. Negli ultimi due giorni hanno fatto perquisizioni nelle case di molti collaboratori di Navalny, e hanno minacciato i social network con pesanti multe se consentiranno la distribuzione di informazioni che incitino i minori a prendere parte alle proteste.