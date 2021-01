Almeno 13 persone sono morte dopo un doppio attentato suicida a Baghdad, in Iraq

Giovedì mattina nel centro di Baghdad, la capitale dell’Iraq, almeno 13 persone sono morte e più di 19 sono state ferite a causa di due attentati suicidi, secondo quanto detto dalle autorità dell’esercito all’agenzia di stampa irachena INA (Iraq News Agency). Il bilancio dei morti potrebbe aumentare date le condizioni gravi di diversi feriti. Secondo l’INA i due attentatori avrebbero attivato i loro esplosivi nei pressi di un mercato di vestiti usati molto frequentato. Per il momento nessun gruppo terroristico ha rivendicato gli attacchi.

The moment of the second suicide attack in Baghdad #Iraq pic.twitter.com/0tsxTNwEgW

— Steven Nabil (@thestevennabil) January 21, 2021