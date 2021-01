Mario Mandzukic giocherà con il Milan per il resto della stagione

Il Milan ha ingaggiato l’attaccante croato Mario Mandzukic per i prossimi sei mesi con la possibilità di prolungare il contratto per un’altra stagione. Mandzukic, vice campione del mondo con la Croazia, ha 34 anni e ha passato l’ultima stagione con l’Al-Duhail nel campionato qatariota. In precedenza era stato uno dei giocatori più importanti della Juventus allenata da Massimiliano Allegri, con cui vinse da protagonista quattro Scudetti e tre Coppe Italia tra il 2015 e il 2019. Con il suo ingaggio il Milan punta a rinforzare l’attacco per mantenere il primo posto in campionato, dove ora ha un vantaggio di tre punti sull’Inter e otto su Napoli e Roma.