Per la prima volta Virgin Orbit ha raggiunto l’orbita terrestre con un razzo lanciato da un aereo

Domenica 17 gennaio, un Boeing 747 di Virgin Orbit, l’azienda spaziale dell’imprenditore britannico Richard Branson, ha effettuato il lancio da una propria ala di un razzo di circa 21 metri, che ha poi raggiunto l’orbita terrestre bassa, a 500 chilometri dalla Terra. Il razzo trasportava alcuni piccoli satelliti: il successo dell’operazione è un primo passo verso la possibilità di lanciare in orbita satelliti di piccole dimensioni a un costo più basso rispetto ai metodi tradizionali.

Today's sequence of events for #LaunchDemo2 went exactly to plan, from safe execution of our ground ops all the way through successful full duration burns on both engines. To say we're thrilled would be a massive understatement, but 240 characters couldn't do it justice anyway. pic.twitter.com/ZKpoi7hkGN

— Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) January 18, 2021