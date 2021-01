La maggior parte delle prime pagine dei quotidiani dice che i tentativi del presidente del Consiglio Giuseppe Conte di trovare abbastanza senatori disposti a sostenere il governo al voto di martedì non stanno andando molto bene. Il governo insomma rischia di cadere, secondo i cronisti politici. Sui giornali di oggi si parla anche degli anziani morti in una RSA vicino a Roma per una probabile intossicazione da monossido di carbonio, e dei ritardi nelle consegne del vaccino di Pfizer. I quotidiani sportivi aprono tutti su Inter-Juventus, stasera.