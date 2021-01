Weekly Beasts

Nella raccolta degli animali fotografati in settimana ci sono alcuni gorilla dello zoo di San Diego, che ha fatto sapere che tre suoi esemplari sono risultati positivi al coronavirus: i gorilla vivono in un branco di otto e lo zoo ha deciso di non dividerli dal resto del gruppo, ma non ha fatto sapere i nomi degli animali positivi. Tutti hanno sintomi come naso che cola e letargia, e i positivi al coronavirus sono stati individuati dopo che due di loro avevano iniziato a tossire. Il resto delle foto prevede invece cani da pastore ungheresi (di razza kuvasz), una farfalla arancio, una volpe e la sua preda, centinaia di oche delle nevi e un po’ di animali alle prese con il freddo: cavalli tra la neve e scimmie che si scaldano a vicenda stando vicine.