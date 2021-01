Oggi è uscito l’ultimo numero del quotidiano “Trentino”

Oggi è uscito in edicola l’ultimo numero del quotidiano locale Trentino, di cui da ora in avanti esisterà solo l’edizione online. La chiusura dell’edizione cartacea è stata decisa venerdì dal consiglio di amministrazione della società editrice Sie, che ha spiegato: «A seguito della grave crisi in cui versa il comparto editoriale, in particolare quello della carta stampata, aggravata dal perdurare della pandemia COVID-19 che non accenna a scemare, la S.I.E. SpA comunica di dover procedere, dopo 75 anni di presenza sul territorio, alla chiusura della testata Trentino data la non sostenibilità economica del ramo d’azienda».

Nella redazione del Trentino lavorano 19 giornalisti. La Sie ha detto che non ci saranno licenziamenti ma che farà ricorso ad «ammortizzatori sociali per il personale giornalistico mentre il personale amministrativo/gestionale non subirà ulteriori provvedimenti rispetto a quanto già in atto».

Il Trentino esiste dal 1945 ed è stato a lungo di proprietà del gruppo editoriale Espresso. Nel 2016 era stato venduto, insieme all’Alto Adige, a Sie che fa parte di Athesia; è una società di proprietà della famiglia di Michl Ebner, che fa parte della Südtiroler Volkspartei, il partito autonomista della provincia autonoma di Bolzano.