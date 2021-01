WhatsApp ha posticipato al 15 maggio l’entrata in vigore delle nuove regole sulla privacy

I nuovi termini di utilizzo di WhatsApp non entreranno più in vigore l’8 febbraio, come precedentemente comunicato, ma il prossimo 15 maggio. WhatsApp ha fatto sapere:

WhatsApp ha scritto che il loro recente aggiornamento ha creato preoccupazione e il posticipo è stato deciso per riuscire a dare le giuste spiegazioni sui nuovi termini: «Poiché la circolazione di informazioni errate e non veritiere ha causato preoccupazione, desideriamo fare chiarezza e assicurarci che tutti comprendano i principi su cui ci basiamo».

We will make sure users have plenty of time to review and understand the terms. Rest assured we never planned to delete any accounts based on this and will not do so in the future.

— WhatsApp (@WhatsApp) January 15, 2021