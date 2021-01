HBO ha annunciato una nuova serie tratta da “Sex and the City”

Il network televisivo statunitense HBO ha annunciato che nella tarda primavera del 2021 inizierà la produzione di una nuova serie tv tratta da Sex and the City, una delle più celebri serie degli anni Duemila, che aveva per protagoniste quattro donne benestanti di New York, single e con più di trent’anni, raccontandone la vita sessuale e sentimentale. La nuova serie di dieci episodi si chiamerà And just like that… e sarà disponibile su HBO Max, la piattaforma di video on demand lanciata dal network negli Stati Uniti lo scorso maggio.

Nella nuova produzione ci saranno tre delle protagoniste originali: Sarah Jessica Parker (la giornalista Carrie), Kristin Davis (la gallerista Charlotte) e Cynthia Nixon (l’avvocata Miranda), mentre non parteciperà Kim Cattrall (l’esperta di pubbliche relazioni Samantha). In diverse occasioni, Cattrall aveva detto di essere contraria a un eventuale ritorno di Sex and the City e che non avrebbe voluto parteciparvi.

Il produttore esecutivo di And just like that… sarà Michael Patrick King, uno dei principali produttori della serie e regista dei due film che ne furono tratti nel 2008 e nel 2010. HBO ha spiegato in un comunicato che la serie «seguirà Carrie, Miranda e Charlotte nell’esplorazione del percorso che parte dalla complicata realtà della vita e dell’amicizia a trent’anni, e arriva alla realtà ancora più complicata della vita e dell’amicizia a cinquant’anni».

