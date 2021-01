I dati sul coronavirus in Italia di oggi, domenica 10 gennaio

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 18.627 nuovi casi positivi da coronavirus e 361 morti a causa della COVID-19, la malattia causata dal virus. Attualmente i ricoverati sono 26.042 (189 in più di ieri), di cui 2.615 nei reparti di terapia intensiva (22 in più di ieri). Nello stesso lasso di tempo sono stati analizzati in tutto 139.758 tamponi: è risultato positivo il 13,3 per cento dei tamponi di cui è stato comunicato il referto (+1,7 per cento rispetto a ieri). Nella giornata di sabato i contagi registrati erano stati 19.978 e i morti 483.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (3.267), Emilia-Romagna (2.193), Veneto (2.167), Lazio (1.746), Sicilia (1.733) e Campania (1.253).

