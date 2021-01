La sciatrice bergamasca Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Sankt Anton, nona tappa della Coppa del Mondo di sci femminile. In Austria Goggia ha concluso la discesa in 1:24.06 precedendo l’austriaca Tamara Tippler e la statunitense Breezy Johnson. Fra le altre italiane in gara, Laura Pirovano ha concluso la prova al quinto posto, Elena Curtoni all’ottavo. Grazie alla vittoria di Sankt Anton, Goggia si è confermata al primo posto nella classifica di specialità e terza in quella generale dietro la svizzera Michelle Gisin e la slovacca Petra Vlhova.

UN MISSILE DI NOME SOFIA GOGGIA ???????????? Gara pazzesca dell'azzurra che con la sua straordinaria grinta conquista la discesa libera St. Anton ⛷️????️????#EurosportSCI | #FISAlpine | @goggiasofia pic.twitter.com/484FmtppYs — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 9, 2021