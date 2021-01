È morto a 93 anni Tommy Lasorda, storico allenatore dei Los Angeles Dodgers

Tommy Lasorda, storico allenatore italoamericano di baseball, è morto giovedì a 93 anni per un arresto cardiopolmonare. Lasorda — i cui genitori emigrarono in America dalla provincia di Chieti — era considerato una leggenda del baseball nordamericano e in particolare dei Los Angeles Dodgers, squadra per cui giocò, allenò e svolse incarichi dirigenziali per settant’anni di fila, un record per lo sport nordamericano. Iniziò come giocatore nel 1954 — quando i Dodgers erano ancora di base a Brooklyn — e finì da dirigente nei primi anni Duemila. Da allenatore dei Dodgers vinse due World Series, nel 1981 e nel 1988, e fu tra gli “inventori” del cosiddetto batti cinque, uno dei gesti più comuni e diffusi al mondo; da allenatore della Nazionale statunitense vinse il torneo olimpico di Sydney 2000. Nel 1997 fu inserito nella Hall of Fame del baseball.

We mourn the passing of Hall of Fame manager Tommy Lasorda. He was 93. pic.twitter.com/fkPf67iH7h — MLB (@MLB) January 8, 2021