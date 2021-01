È morto Solange, nome d’arte di Paolo Bucinelli, personaggio televisivo e cantante italiano

È morto Solange, nome d’arte di Paolo Bucinelli, cantante e personaggio televisivo italiano. Aveva 68 anni. Il Corriere della Sera scrive che è stato trovato morto oggi, giovedì 7 gennaio, nella sua casa di Collesalvetti, in provincia di Livorno. La causa della morte non è ancora stata chiarita ufficialmente. Solange fu un personaggio televisivo piuttosto noto fra gli anni Ottanta e Novanta, quando a trasmissioni come Domenica In e La sai l’ultima? si presentava come un sensitivo. Ebbe un nuovo momento di notorietà nel 2004 a causa della partecipazione al reality show La fattoria. Da qualche tempo le sue apparizioni televisive si erano via via diradate. Nella sua carriera aveva anche pubblicato alcune canzoni e un disco.