Maglioni e piumini scontati, per affrontare il freddo

Nelle ultime settimane le temperature si sono abbassate in molte parti d’Italia e in alcune zone ha nevicato parecchio, anche dove non succede di frequente. Qualcuno quindi potrebbe trovarsi nella situazione di dove fare rifornimento di abiti adatti alle temperature più rigide: molti guardaroba potrebbero essere meno attrezzati rispetto agli scorsi anni dato che, per via delle restrizioni per il coronavirus, ci sono state meno occasioni e meno necessità di fare acquisti di abbigliamento. Per questo c’è probabilmente chi aspettava in modo particolare i saldi invernali. Ad esempio quelli di Uniqlo, l’azienda di moda giapponese nota per il design minimalista, che sono iniziati oggi con sconti fino al 50 per cento.

Per chi non la conosce, Uniqlo è un’azienda di moda economica che, contrariamente ad altre che propongono prezzi simili, non punta a inseguire le mode del momento ma propone vestiti che prima di tutto sono funzionali e essenziali. È arrivata al successo internazionale a partire da una giacca di lana introdotta negli anni Novanta, che è ancora tra i capi più venduti, e a un maglioncino di cashmere blu indossato da stilisti famosi come J.W. Anderson. Partendo proprio da questi maglioncini, abbiamo fatto una lista di capi di Uniqlo – in gran parte scontati per i saldi – per chi ha bisogno di qualcosa di nuovo per affrontare il freddo.

Un maglione in cashmere

I maglioncini in cashmere di Uniqlo sono uno dei prodotti più noti del marchio giapponese: comodo, morbido, con un prezzo accessibile e tanti colori tra cui scegliere. Il modello a girocollo di questa stagione ha una vestibilità più stretta rispetto a quello classico, soprattutto nella zona della braccia, del busto e delle spalle, mentre le costine dei polsi sono più ampie. Ci sono anche i modelli con collo alto e con scollo a V; quest’ultimo è scontato del 22 per cento. Modelli simili ci sono sia da donna che da uomo: tra quelli scontati di taglio maschile c’è, al 53 per cento in meno, un maglione a girocollo che Uniqlo ha fatto in collaborazione con J.W. Anderson, e il modello con scollo a V, scontato del 20 per cento.

Un piumino

Ci sono sconti sia sui piumini da donna che su quelli da uomo, tutti in tre diverse misure di lunghezza, antivento, idrorepellenti, lavabili a mano in acqua fredda, e senza cuciture – un’accortezza pensata per proteggere di più dalle temperature invernali. Quello da donna corto è scontato del 23 per cento e c’è in quattro colori: nero, grigio, rosa e beige. Quello che arriva fino ai fianchi invece è scontato del 13 per cento, ma offre una più ampia scelta di colori scuri, mentre quello lungo fino alle ginocchia è scontato dell’11 per cento. È disponibile in quattro colori – blu marino, nero, grigio chiaro e verde oliva – ma non per tutte le taglie.

Anche per gli uomini ci sono le stesse lunghezze: il piumino corto è sagomato, come si vede dal taglio sulle spalle, per agevolare i movimenti e per dare un aspetto più sportivo. In generale ha un aspetto più innovativo dei classici piumini che si vedono in giro, soprattutto nei colori blu e arancione, i più vivaci tra quelli disponibili. Con i saldi è scontato del 13 per cento. Quello di media lunghezza invece è scontato del 18 per cento e infine quello più lungo, fino alle ginocchia, dell’11 per cento. Anche in questo caso ci sono vari colori disponibili, ma alcuni sono esauriti per certe taglie.

Un maglione o un cardigan

Fra i prodotti scontati ci sono anche maglioni, sia da uomo che da donna, e cardigan da uomo, in lana premium. Si tratta di un tessuto di lana prodotto con la prima tosatura a cui viene sottoposta una pecora: è particolarmente elastico e soffice. La lana premium è leggera, ma nonostante questo permette un buon isolamento termico. I maglioni da donna girocollo o collo alto, disponibili in vari colori a seconda del modello, sono scontati del 16 per cento. Quelli da uomo sono scontati del 14 per cento. Il cardigan da uomo con scollo a V invece è scontato del 25 per cento.

Oltre i saldi

Per chi fra i buoni propositi del 2021 ha quello di rimettersi in forma, Uniqlo proprio in questi giorni ha proposto una nuova collezione femminile. Non è in saldo, ma per qualcuno un po’ di shopping potrebbe fare da incoraggiamento per cominciare con gli esercizi. Le felpe (con e senza cappuccio), i leggings e le magliette sono adatte alla ginnastica in casa, mentre per chi vuole allenarsi all’aria aperta, nonostante il freddo, ci sono le giacche a vento della collezione Blocktech, pensate proprio per stare fuori anche se piove.