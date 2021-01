È morto Giuseppe Turani, storico giornalista economico di Repubblica: aveva 79 anni. Mercoledì 6 gennaio aveva avuto un malore ed era stato ricoverato all’ospedale di Broni, in provincia di Pavia (Lombardia), dove è morto oggi. Turani era entrato a Repubblica nell’anno della sua fondazione, nel 1976, e successivamente era stato responsabile della redazione economica e più volte direttore dell’inserto Affari e Finanza. Nella sua carriera aveva lavorato anche come editorialista per l’Espresso, il Corriere della Sera e il Mondo. Da alcuni anni era direttore di una piccola rivista online che si occupa di economia, Uomini & Business.