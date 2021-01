Un altro giocatore della Juventus è risultato positivo al coronavirus

Un giorno dopo l’accertamento della positività al coronavirus del terzino brasiliano Alex Sandro, la Juventus ha comunicato una seconda positività in squadra, quella del colombiano Juan Cuadrado, asintomatico e posto in isolamento. I due giocatori non potranno quindi partecipare all’attesa partita di campionato che la Juventus giocherà domani sera contro il Milan primo in classifica: sarà assente anche l’attaccante spagnolo Alvaro Morata, infortunato. Non sono inoltre da escludere altri riscontri positivi nelle prossime ore, dato che Alex Sandro era fra i titolari nell’ultima partita di Serie A disputata domenica sera contro l’Udinese.