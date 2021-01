Una frana di sassi e fango è caduta su un hotel a Bolzano, distruggendolo in parte: al momento non ci sono notizie di morti o feriti

Intorno alle 15 del 5 gennaio una frana di sassi e fango è caduta sull’hotel Eberle di Bolzano, in Alto Adige, distruggendone una parte: al momento non si hanno notizie di morti e feriti, ma sono in corso verifiche dei soccorritori. Secondo Il Dolomiti, nell’hotel ci sarebbero state 7 persone e tutte sarebbero riuscite a mettersi in salvo. I proprietari della struttura invece si trovavano nella propria abitazione, di fianco all’hotel: anche loro stanno bene.

Secondo quanto riferisce Ansa, l’hotel al momento era chiuso a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria e la passeggiata di Sant’Osvaldo, un famoso percorso escursionistico che passa sopra la città e termina nei pressi dell’hotel, era stata chiusa durante le ultime settimane per delle piccole frane che si erano verificate.

#EINSATZINFO: BF Bozen – 05.01.21 – 15:11 – ein großer Steinschlag große Teile des Hotel Eberle verschüttet #Infointervento: VVF Bolzano – 05.01.21 – 15:11 – Dei grossi massi franano su una parte dell'Hotel Eberle pic.twitter.com/FYwojF8NYb — LFV Südtirol ???? UVF Alto Adige (@LFVSuedtirol) January 5, 2021