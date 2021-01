È morta a 62 anni l’ex senatrice del PD Emilia De Biasi

Nella notte tra lunedì e martedì è morta Emilia De Biasi, che fu deputata del Partito Democratico dal 2006 al 2013, e poi senatrice fino al 2018. De Biasi fu anche presidente della Commissione sanità del Senato, oltre che consigliera comunale di Milano e responsabile della Salute e Welfare nella segreteria regionale del Partito Democratico in Lombardia.

Il segretario del PD, Nicola Zingaretti, ha scritto su Facebook che «per la storia della sinistra milanese e nazionale Emilia è stata un punto di riferimento solido nelle sue battaglie in difesa delle donne, della parità di genere, di promozione della cultura e del diritto alla salute». Le cause della morte di De Biasi non sono state rese note.

Ricordo a nome di tutta la nostra comunità di democratici e democratiche, con affetto e tristezza Emilia De Biasi, che… Pubblicato da Nicola Zingaretti su Martedì 5 gennaio 2021