Almeno 70 persone sono state uccise in due attacchi in Niger, lungo il confine con il Mali. Fonti del Guardian nelle forze di sicurezza e nel governo hanno detto che 49 persone sono state uccise nel villaggio di Tchombangou e che circa 30 persone sono state uccise nel villaggio di Zaroumdareye.

Il governo non ha confermato ufficialmente gli attacchi; nella regione di Tillabéri, lungo il confine con il Mali, con la Nigeria e con il Burkina Faso sono tuttavia frequenti gli attacchi di gruppi islamisti legati allo Stato Islamico o ad al Qaida.