Mauricio Pochettino è il nuovo allenatore del Paris Saint-Germain

Il Paris Saint-Germain ha ingaggiato l’allenatore argentino Mauricio Pochettino in sostituzione del tedesco Thomas Tuchel, esonerato ufficialmente il 29 dicembre dopo tre stagioni a Parigi. Pochettino tornerà quindi ad allenare a distanza di un anno dal suo ultimo incarico, in Inghilterra con il Tottenham, e tornerà anche al PSG, squadra per la quale giocò dal 2001 al 2003. Il PSG, dopo aver vinto d’ufficio l’ultimo campionato francese (interrotto per la pandemia) ed essere arrivato in finale di UEFA Champions League, si trova attualmente terzo in Ligue 1 e agli ottavi di finale di Champions League dovrà giocare contro il Barcellona.