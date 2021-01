Nel Regno Unito non si pagherà più l’IVA sugli assorbenti

Da oggi nel Regno Unito non bisognerà più pagare la VAT (un’imposta sul valore aggiunto, il corrispettivo della nostra IVA) sugli assorbenti. Lo ha comunicato il governo, come aveva annunciato di voler fare già lo scorso marzo. Come ha scritto BBC, «il Regno Unito ha potuto togliere questa imposta perché da oggi non è più soggetta alle regole in tal senso dell’Unione Europea», regole che prevedono un’imposta minima del 5 per cento su prodotti come gli assorbenti. Ma anche a livello europeo si sta pensando, da almeno un paio di anni, di togliere l’obbligo di imposta sugli assorbenti o, come è spesso chiamata, la ” “tampon tax” (“tampon” vuol dire “assorbente” in inglese). A novembre la Scozia aveva approvato il primo provvedimento di legge al mondo che preveda l’accesso gratuito agli assorbenti.