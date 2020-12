Tutti i giorni festivi e i ponti del 2021

Come ogni anno, con l’arrivo del Capodanno, si comincia a spulciare il calendario per vedere quali saranno i giorni di festa del nuovo anno, esaminando i possibili ponti con i weekend e provando a prenotare in anticipo le vacanze. Nel 2020 a causa della pandemia da coronavirus i piani sono saltati un po’ per tutti, e il 2021 inizia con l’incognita di quanto a lungo resteranno in vigore le restrizioni.

Ad ogni modo, se anche dalla primavera sarà possibile tornare a viaggiare – in Italia e all’estero – non ci saranno molte occasioni per sfruttare a pieno i giorni festivi. Il 25 aprile, per esempio, cade di domenica e il primo maggio di sabato. Andrà un po’ meglio il 2 giugno, che nel 2021 cadrà di mercoledì, mentre Ferragosto sarà di domenica. Spostandosi in autunno, invece, il giorno di Ognissanti sarà di lunedì e l’Immacolata concezione di mercoledì. Natale invece cadrà di sabato, come anche Capodanno.

Il calendario delle principali festività del 2021:

6 gennaio, mercoledì

Epifania

4 aprile, domenica

Pasqua

5 aprile, lunedì

Lunedì dell’Angelo, cioè Pasquetta

25 aprile, domenica

Festa della liberazione

1 maggio, sabato

Festa dei lavoratori

2 giugno, mercoledì

Festa della Repubblica italiana

29 giugno, martedì

San Pietro e Paolo, santi patroni di Roma

15 agosto, domenica

Ferragosto

1 novembre, lunedì

Giorno dei Santi

7 dicembre, martedì

Sant’Ambrogio, santo patrono di Milano

8 dicembre, mercoledì

Immacolata concezione

25 dicembre, sabato

Natale

26 dicembre, domenica

Santo Stefano

31 dicembre, venerdì

San Silvestro

1 gennaio 2021, sabato

Capodanno