Trump si è rifiutato di firmare una legge sugli aiuti economici anti COVID-19, già approvata dal Congresso

Il presidente statunitense Donald Trump si è rifiutato di firmare una proposta di legge contenente un pacchetto di aiuti economici anti COVID-19 già approvata a larga maggioranza nel Congresso, con l’appoggio sia dei Democratici che dei Repubblicani. I giornali americani scrivono che il rifiuto di Trump rischia di causare la perdita dei sussidi di disoccupazione per milioni di americani, già in difficoltà a causa della crisi provocata dalla pandemia; inoltre, potrebbe mettere a repentaglio gli aiuti stanziati per le imprese e le famiglie, che scadranno a fine anno.

Il pacchetto di aiuti, dal valore di circa 900 miliardi di dollari, era stato approvato dal Congresso dopo lunghi negoziati tra Democratici e Repubblicani: era stato negoziato anche dal segretario del Tesoro, membro del governo di Trump, e fino a pochi giorni fa lo stesso presidente non sembrava volersi opporre al contenuto dell’accordo.

Trump ha giustificato la sua scelta sostenendo che i 600 dollari che dovrebbero andare agli americani che guadagnano meno di 75mila dollari all’anno non sono una quantità sufficiente di denaro: ha proposto che si arrivi a dare loro 2mila dollari, una proposta che però è stata rifiutata dai Repubblicani al Congresso (quindi dal suo stesso partito). Ha inoltre criticato il fatto che nel testo sia stato riservato troppo denaro ai progetti culturali e agli aiuti per i paesi stranieri.

I simply want to get our great people $2000, rather than the measly $600 that is now in the bill. Also, stop the billions of dollars in “pork”.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2020